Юные спортсмены Подмосковья выиграли почти 70 медалей на турнире по аэробике

Открытое первенство по спортивной аэробике среди детей младшего возраста «Весенние ласточки» прошло в ФОКе «Олимп» в Солнечногорске. Спортсмены городского округа выиграли 68 медалей всех достоинств: 25 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В турнире выступили свыше 170 участников из Москвы, Зеленограда, Дмитрова, Домодедова, Люберец и Химок, в том числе более 80 из Солнечногорска, представляющие Спортивную школу № 1 и дом детского творчества „Буревестник“», — рассказал заместитель главы г. о. Солнечногорск Николай Минаев.

Юные аэробисты соревновались в двух лигах («Восходящая звезда» для начинающих и «Сияние звезд» для опытных) в разных возрастных категориях в номинациях: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика, гимнастическая платформа.

Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.