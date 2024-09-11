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Юные спортсмены Люберец завоевали 5 медалей на соревнованиях по джиу-джитсу

Пять призовых мест на Всероссийских соревнованиях по джиу-джитсу заняли юные спортсмены из СК «Поединок» городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В поселке Витязево в Краснодарском крае в рамках XVI открытых всероссийских юношеских игр боевых искусств, которые проходили под эгидой Российского союза боевых искусств, состоялись соревнования по джиу-джитсу в разделах «бои» и «борьба». В них приняли участие воспитанники люберецкого спортивного клуба «Поединок» из поселка Малаховка.

«В разделе «бои» золотую медаль завоевал Юрий Жарков, серебряную — Егор Кудрявцев, бронзовую — Роман Чуфистов. В разделе «борьба» третье место у Юрия Жаркова и Романа Чуфистова. Поздравляем юных спортсменов и их тренера Германа Енаева, желаем новых побед и достижений в спорте», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.