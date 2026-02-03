Юные спортсмены из Подольска завоевали восемь медалей на чемпионате ЦФО в Домодедово

Спортсмены клуба рукопашного боя «Патриот» из Подольска 1 февраля заняли восемь призовых мест на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по универсальному бою в Домодедово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях по универсальному бою в дисциплине «Средства защиты» приняли участие более 370 спортсменов из 12 регионов России. Подольские борцы из клуба «Патриот» завоевали восемь медалей: Руслан Безносов получил золото, Ангелина Гончарова — серебро, а Иван Кулаковский, Эдгар Хачатрян, Ян Тимуш, Илья Анохин, Юрий Барц и Святослава Бударова стали бронзовыми призерами.

Турнир стал отборочным этапом на первенство и чемпионат России, поэтому борьба за путевки на главный старт года и выполнение норматива кандидата в мастера спорта началась с первых поединков. На открытии соревнований присутствовал сенатор Российской Федерации, Герой России Юрий Нимченко, который вручил удостоверения мастеров спорта РФ.

По итогам двухдневных состязаний команда Московской области заняла первое место как на чемпионате, так и на первенстве ЦФО. Все призеры получили право выступить на первенстве и чемпионате России, которые пройдут в Сочи с 2 по 5 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.