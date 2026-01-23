Юные спортсмены из Красногорска выступят на областном этапе школьной лиги Подмосковья

Школьники из городского округа Красногорск примут участие во втором дивизионе областного этапа единой школьной лиги Московской области, который пройдет в марте и апреле 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областной этап Единой школьной лиги Московской области стартует в марте и апреле 2026 года. В соревнованиях примут участие команды из 48 муниципалитетов региона. Школьники из Красногорска будут состязаться во втором дивизионе вместе с командами из Можайского, Наро-Фоминского, Одинцовского, Молодежного, Подольска, Серпухова, Чехова, Власихи, Краснознаменска, Домодедова и Ступина.

В программу лиги включены четыре вида спорта, а матчи пройдут в несколько этапов. Победители дивизионов получат право выступить в «Финале четырех».

В сезоне 2025/2026 в лиге запланировано более 15 тысяч соревнований с участием свыше 50 тысяч учащихся из 650 школ Подмосковья. Проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлен на привлечение школьников к регулярным занятиям спортом.

В первом сезоне, стартовавшем в октябре 2024 года, участвовали более 10 тысяч юных спортсменов из 13 муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.