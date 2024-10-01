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Юные шахматисты сыграли турнир по быстрым шахматам в Ступине

30 юных шахматистов в возрасте от 6 до 14 лет из Ступина и Каширы приняли участие в детском турнире по быстрым шахматам «Золотая осень». Турнир проходил в библиотеке города Ступино, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

«Упорная борьба за призовые места развернулась с первых туров. Никто не хотел уступать, у каждого участника было большое желание занять самое высокое место. Три с половиной часа пролетели очень быстро, и последний тур расставил все по своим местам», — рассказали организаторы турнира.

Среди ребят, не имеющих высокий рейтинг, не участвовавших в турнирах ранее, победил Семен Ежелый, вторым стал Брыкин Арсений, третье место — у Артема Семенушкина.

Среди опытных игроков первое место у Авраменко Ильи, серебро — у Ивана Леушина, бронзовая медаль — у Никитиной Ксении.

«Каждый участник получил сувенир — значок с надписью „Я люблю шахматы“ и сладкий приз. Спортивный праздник удался на славу!» — уточнили организаторы турнира.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.