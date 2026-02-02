Юные шахматисты провели мини-турнир в Кашире 31 января

Воспитанники шахматного отделения спортивной школы «Кашира» организовали мини-турнир 31 января, где юные игроки смогли проверить свои навыки и освоить новые тактические приемы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Кашире 31 января прошел мини-турнир по шахматам среди воспитанников местной спортивной школы. Участники соревновались в необычном формате — шахматы вслепую, что позволило им развить внимание, сосредоточенность и скорость мышления.

Организаторы отметили, что подобные турниры помогают юным шахматистам применять полученные знания на практике, укреплять уверенность в игре и совершенствовать аналитические способности. Такой опыт способствует развитию логического мышления и расширяет кругозор молодых спортсменов.

Проведение командных заездов также способствует формированию командного духа и уважения к сопернику. В администрации подчеркнули, что подобные мероприятия стимулируют интерес к шахматам среди молодежи и способствуют дальнейшему росту мастерства игроков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.