Юные шахматисты провели мини-турнир в Кашире 31 января
Фото - © фотография взята из архива./Администрация г.о. Кашира
Воспитанники шахматного отделения спортивной школы «Кашира» организовали мини-турнир 31 января, где юные игроки смогли проверить свои навыки и освоить новые тактические приемы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В Кашире 31 января прошел мини-турнир по шахматам среди воспитанников местной спортивной школы. Участники соревновались в необычном формате — шахматы вслепую, что позволило им развить внимание, сосредоточенность и скорость мышления.
Организаторы отметили, что подобные турниры помогают юным шахматистам применять полученные знания на практике, укреплять уверенность в игре и совершенствовать аналитические способности. Такой опыт способствует развитию логического мышления и расширяет кругозор молодых спортсменов.
Проведение командных заездов также способствует формированию командного духа и уважения к сопернику. В администрации подчеркнули, что подобные мероприятия стимулируют интерес к шахматам среди молодежи и способствуют дальнейшему росту мастерства игроков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.