Юные шахматисты из Подмосковья отправились в Артек

Всего в Артек едут ровно 100 детей из 30 регионов России. Московскую область представляют 10 юных талантливых ребят. Среди них — участники космического шахматного турнира «Vыше только Zвёзды» с Сергеем Карякиным, которых проходил в марте в Центре управления полетами Международной космической станции.

Гроссмейстер дал сеанс одновременной игры на двадцати четырех досках. Участниками космического сеанса стали юные, талантливые шахматисты из Подмосковья. Ребятам, которые отлично показали себя на турнире, была предоставлена возможность посетить знаменитый детский лагерь Артек.

«Благодарю международного гроссмейстера, чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам Сергея Карякина, руководителя проекта „Zа шахматы“ на базе Штабов общественной поддержки Альберта Миннуллина и Федерацию шахмат Московской области за такую уникальную возможность для юных шахматистов провести отдых в Артеке, повысить свое мастерство игры и принять участие в различных мастер-классах в рамках шахматной смены. Уверена, что в будущем нас ждет много новых общих проектов», — прокомментировала руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Государственной Думы Алла Полякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.