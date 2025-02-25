Юные пловцы из Раменского завоевали призовые места на соревнованиях по плаванию

23 февраля в подмосковной Рузе прошел первый этап детских соревнований по плаванию RUZA-CUP-KIDS. Воспитанники отделения плавания спортшколы «Сатурн» из Раменского показали отличные результаты, завоевав ряд призовых мест, сообщает пресс-служба администрации Раменского.

Варвара Самсонова стала первой на дистанции 50 м вольным стилем и второй на 100 м вольным стилем. Елизавета Кирейцева заняла третье место в заплыве на 50 м брассом. Екатерина Валова финишировала второй на 100 м комплексным плаванием и третьей на 50 м комплексом.

Иван Синьков был третьим на дистанциях 50 и 100 метров брассом. Владислав Ларионов завоевал два вторых места — на 100 метрах баттерфляем и 100 метрах брассом. Роман Отмашкин стал победителем в заплыве на 100 метров брассом.

Юных пловцов готовила тренер-преподаватель Ольга Викторовна Назарова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.