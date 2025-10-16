Юные пловцы Фрязина выступили на областных соревнованиях «RUZA-CUP»
Команда спортивной школы «Олимп» городского округа Фрязино успешно выступила на пятом этапе Московских областных соревнований по плаванию «Руза осенняя», который проходил 11–12 октября в городе Руза. Воспитанники школы показали высокие результаты, завоевав множество наград, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В составе команды из 15 человек были выявлены сильнейшие спортсмены, которые продемонстрировали отличную подготовку и волю к победе.
По итогам соревнований фрязинские пловцы завоевали 11 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.
Золотыми призерами в своих дисциплинах стали:
- Кобзев Илья (дистанции 50, 100 и 200 м брасс);
- Дудка Иван (100 м на спине);
- Кручинин Андрей (200 м на спине);
- Птичникова Анастасия (100 м на спине);
- Шкандыбина Диана (100 м на спине, 50 м баттерфляем, 100 м комплексным плаванием).
Серебряные и бронзовые награды завоевали:
- Кручинин Андрей (серебро, комплексное плавание);
- Потиенок Герман (бронза, 200 м баттерфляем);
- Шкандыбина Диана (бронза, 200 м комплексным плаванием);
Борисова Варвара (бронза на 400 м вольным стилем и серебро на 100 м баттерфляем).
Особых поздравлений заслуживает Андреев Максим, который на дистанции 100 м на спине впервые в своей спортивной карьере выполнил норматив первого спортивного разряда. Это значительное достижение и результат упорных тренировок.
Все спортсмены команды, включая тех, кто не вошел в число призеров, показали достойные результаты и продемонстрировали прогресс в своих показателях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.