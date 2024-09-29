Юные мытищинцы соревнуются за звание «Ворошиловский стрелок»

На стадионе «Торпедо» в Мытищах прошли соревнования по стрельбе среди юнармейских организаций мытищинских школ. Более 120 участников проверили свои снайперские возможности. В борьбу за почетный знак «Юный ворошиловский стрелок» вступили юноши и девушки из мытищинских юнармейских отрядов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Само мероприятие проводится при поддержке регионального отделения ДОСААФ России в Московской области. На первом этапе необходимо было выполнить квалификационный норматив в стрельбе из электронного оружия. После чего состоялись финальные стрельбы из пневматической винтовки. А в ходе мероприятия в ожидании очереди на боевой рубеж ребята смогли проверить свои физические способности.

Положение о создании звания «Ворошиловский стрелок» было утверждено 29 октября 1932 года Президиумом Центрального Совета Осоавиахима СССР и РСФСР, а сам значок «Ворошиловский стрелок» 29 декабря 1932 года. В июле этого же года был утверждён значок «Юный ворошиловский стрелок», который выдавался подросткам с 12 до 15 лет.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.