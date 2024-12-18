Юные можайские футболисты стали обладателями Кубка Одинцовского округа

сегодня в 10:48

Одинцовская команда 2014 года рождения по футболу Дворца спорта «Багратион» заняла вторые места в весенней и осенней частях Открытого Первенства сезона 2024 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На церемонии награждения Одинцовского городского округа серебряными медалями были награждены Сергей Брыкин, Егор Бражников, Артем Канарейкин, Иван Лазутин, Георгий Клиницкий, Артем Семенов, Дмитрий Павлов, Демид Тарасенко, Кирилл Шлямин, Платон Дубов, Алексей Шпаков, Александр Дудков, Андрей Власов, Тимофей Амелькин, Илья Ефремов, Кирилл Штрах, Артур Максимян, Иван Мамнев, Иван Вотчель, Александр Палагута, Леонид Аниканов, Денис Семибратов, Даниил Бабкин, Тимофей Витохин, Кирилл Касаткин, Андрей Иванов, Александр Чебатенко, Егор Иванов, Роман Разаренов, Андрей Климчук, Владимир Кокорев, Артём Комлев, Макар Майоркин, Анатолий Бастрыкин, Артем Феофанов, Максим Новиков.

Капитану можайской команды Артёму Семенову торжественно были вручены Два Кубка за занятые вторые места. Юный футболист также был признан лучшим игроком весенней части Открытого Первенства Одинцовского округа.

Лучшим защитником осенней части Открытого Первенства Одинцовского округа стал Иван Лазутин, а лучшим игроком осени по мнению организаторов соревнования был назван Кирилл Шлямин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.