Юные лыжники Серпухова стали призерами на всероссийских соревнованиях

В Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий» прошли традиционные всероссийские открытые соревнования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня — 2025», приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования проводились в личном зачете среди мужчин, женщин и детей по возрастным группам на дистанции 2025 метров. Стиль прохождения дистанции — свободный.

В мероприятии приняли участие воспитанники спортивной школы «Зубрёнок» из городского округа Серпухов. Среди мальчиков 2013–2014 годов рождения уверенно победил Михаил Шмелев, а среди мальчиков 2015 года рождения и моложе вторым стал Денис Скакалин.

Для всех участников соревнований и гостей было организовано горячее питание — солдатская каша, горячий чай. Для детей проводилось физкультурно-оздоровительное мероприятие «Динамовская метелица».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.