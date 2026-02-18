Юные хоккеисты «Кристалла» из Шаховской завоевали 6-е место на Всероссийском турнире «Золотая шайба»

Команда «Кристалл», представляющая Шаховской округ, успешно выступила на Всероссийских финальных соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» 17 февраля. Юные спортсмены 2013–2014 годов рождения продемонстрировали достойную игру в дивизионе «Центральный», заняв 6-е место среди 16 сильнейших команд страны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для шаховских хоккеистов, впервые участвующих в столь масштабном турнире, это выступление стало не просто соревнованием, а важным этапом развития. Ребята показали упорство, командный дух и стремление к победе, достойно представив свой регион на всероссийской арене.

«Мы гордимся нашими хоккеистами и чётко видим точки роста, - отметил тренер команды Виталий Бодров. - Впереди много работы, но мы уверены в успехе. Это достижение – серьёзный шаг вперёд для каждого игрока и для команды в целом».

Высокое 6-е место в дивизионе «Центральный» свидетельствует о серьёзной подготовке спортсменов и тренерского штаба. «Золотая шайба» – это не только возможность проявить себя, но и бесценный опыт, который поможет молодым хоккеистам в дальнейших спортивных достижениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.