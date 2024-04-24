Юные хоккеисты из Электростали стали чемпионами Московской области

В Электростали состоялся финальный матч Первенства Московской области по хоккею среди юношей 2015 года рождения, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На арене Ледового Дворца спорта «Кристалл» встретились воспитанники клубов «СШОР „Кристалл-Восток“ и „ХК Балашиха“. Итог встречи — 3:1 в пользу Электростали.

«Наши ребята 2015 года рождения стали чемпионами Московской области заблаговременно: перед началом встречи у электростальской команды было 20 очков, а у ребят из Балашихи — 12. Но, несмотря на очевидное превосходство по очкам, игра была очень напряженная. Ребята справились», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту Михаил Журавлёв.

В последний раз хоккеисты команды «Кристалл-Восток» становились чемпионами почти 10 лет назад.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.