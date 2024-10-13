Юные хоккеисты Долгопрудного одержали победу в Первенстве Москвы

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 04:58

В Долгопрудном на ледовой арене ФОК «Салют» состоялся хоккейный матч между командами -«Академия Бирюкова» (Долгопрудный)и «Атлант» (Мытищи), сообщили в пресс-службе администрации городского округа Долгопрудный.

Спортивное мероприятие прошло в рамках открытого Первенства Москвы по хоккею среди юношей 2012 г. р.

Участников турнира поприветствовал временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин. Он пожелал игрокам интересной борьбы, а зрителям — от души болеть за свою команду.

После чего Роман Истомин сделал стартовое вбрасывание шайбы.

На льду страсти кипели нешуточные! В итоге юные хоккеисты «Академии Бирюкова» из Долгопрудного победили своих соперников из мытищинского «Атланта» со счетом 4:3!

«Поздравляю юных спортсменов с победой, которая досталась в трудной борьбе, — сказал Роман Истомин. — Спортивный Долгопрудный набирает темп! Всем — и юным хоккеистам, и их наставникам, всем болельщикам — новых поединков, красивой, результативной игры!»

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.