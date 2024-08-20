Юные футболисты Кубка Акинфеева посетили Красную площадь

Для юных футболистов, принимающих участие в Кубке Игоря Акинфеева, была организована экскурсия по Московскому Кремлю и Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Спортсмены побывали на территории Кремля и в Успенском соборе, после чего посетили обзорную экскурсию по Красной площади и Александровскому саду. В завершении знакомства с одним из крупнейших архитектурно-градостроительных ансамблей мира ребята решили прогуляться по парку «Зарядье».

В подмосковных Химках с 18 по 21 августа проходит Кубок Игоря Акинфеева по футболу. В турнире принимают участие 20 команд сильнейших футбольных академий России и стран СНГ, в том числе и коллективы из новых регионов РФ.

Финал Кубка, а также церемония награждения и гала-матч с участием легенд ПФК ЦСКА и ФК «Спартак» состоятся на стадионе «Родина» в Химках 21 августа.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.