Юные футболисты Химок победили команду из Воронежа

Матчи 10-го тура Юношеской футбольной лиги Центр прошли в Химках в День защиты детей. Команды спортивной школы олимпийского резерва обыграли соперников из Академии «Динамо — Воронежская область», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На поле встретились команды 2011 и 2010 годов рождения. Старшие футболисты выиграли со счетом 2:1, а команда 2010 года рождения одержала победу со счетом 1:0.

Спортивные встречи прошли в формате семейного праздника. Для гостей подготовили развлекательную программу: дети участвовали в конкурсе рисунков на асфальте, делали аквагрим и создавали плакаты в поддержку команд.

Матч открыл мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ, куратор проекта «Старший брат» Игорь Панчук. Перед зрителями выступили вокалистки Дома детского творчества «Созвездие».

«Химкинские футболисты показали отличную игру. В День защиты детей организаторы подарили спортсменам и их семьям настоящий праздник — и футбол, и развлечения. Пусть победный дух сохранится до следующих матчей», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

После перерыва, связанного со школьными экзаменами, команды Академии отправятся на выезд. 13 июня они сыграют в Курске с «Авангардом», а 21 июня проведут домашние встречи на стадионе СК «Новые Химки» против ярославского «Шинника».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.