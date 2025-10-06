Юные футболистки Раменского стали серебряными призерами областного первенства

Команда 2015–2016 годов рождения из Ильинской СШ «Авангард» успешно выступила на первенстве Московской области по футболу среди девочек до 11 лет. По итогам сезона юные спортсменки завоевали серебряные медали, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это второе место стало важной вехой в развитии команды, подтвердив правильность выбранного пути и высокий уровень подготовки. Сезон оказался насыщенным и продуктивным: девочки провели серию матчей, где проявили командный дух, технику и волю к победе. Многие игроки смогли раскрыть свой потенциал, получив бесценный опыт на поле.

Тренеры и родители отмечают, что этот успех служит отличным трамплином для будущих достижений. Он дает девочкам уверенность в своих силах и дополнительную мотивацию для дальнейшего роста. Теперь команда готовится к новым вызовам: предстоящим тренировкам, матчам и, возможно, еще более высоким вершинам в мире футбола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.