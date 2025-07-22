Юные футболистки Егорьевска стали победительницами спартакиады молодежи России

С 15 по 21 июля на полях СК «Гигант» города Крымска проходил финальный турнир VI Спартакиады молодежи России среди девушек 2008, 2009 гг. р. Сборную Московской области на этих соревнованиях сформировали воспитанницы егорьевского Спортивного училища № 5, блестяще выступив на всех этапах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже на старте юные подмосковные футболистки обозначили свои серьезные намерения на высшую ступень турнирной таблицы. Первая встреча с командой Свердловской области обернулась 13-ю безответных мячей в ворота соперниц. Также, всухую, егорьевские спортсменки обошли Краснодарский край (6:0), Ростовскую область (9:0), Санкт-Петербург (4:0) и, наконец, 21 июля встретились с главным конкурентом в борьбе за первенство — сборной Москвы.

«Провели эту встречу по-чемпионски, отправив в ворота столичной команды три мяча и снова, как это было на протяжении всего турнира, ни разу не позволив соперницам нарушить „сухость“ своих ворот. Поздравляем наших „принцесс“, их тренерский штаб и всех нас с этим блестящим и громким успехом», — рассказали в спортивном училище.

Больше всех мячей в ворота соперниц забили Дарья Забродина (8), Милана Губайдуллина (8), Анастасия Черноусова (5) и Елизавета Бочарова (5). Отличились также Марина Килемарова, Анна Шипулина, Мадонна Темченко, Олеся Некрасова и Ева Продан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.

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