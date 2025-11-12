Юные дзюдоисты Солнечногорска заняли призовые места на Всероссийском турнире

Воспитанники спортивного клуба «Легион» городского округа Солнечногорск успешно выступили на Всероссийском турнире по дзюдо, который проходил в городе Орле. Соревнования собрали более 200 участников из различных регионов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители солнечногорского клуба «Легион» показали высокие результаты: Емельянов Артем завоевал золотую медаль, Щербакова Пелагея получила серебро, а Зайцев Арсений удостоен бронзовой награды.

«Мы гордимся достижениями наших юных спортсменов! Победы на Всероссийском уровне — это результат упорного труда, преданности спорту и высокого профессионализма тренерского состава. Такие успехи не только мотивируют самих ребят, но и служат отличным примером для подрастающего поколения Солнечногорска, вдохновляя их заниматься спортом и стремиться к высоким результатам», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В турнире приняли участие спортсмены из Московской, Орловской, Рязанской, Калужской, Брянской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Курской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.