Юные дзюдоисты Подмосковья выиграли первенство России

Школьники Истринской школы-интерната завоевали четыре медали и командный кубок на первенстве России по дзюдо среди глухих, которое прошло с 27 февраля по 2 марта в Каспийске. Команда заняла первое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В соревнованиях среди юношей и девушек до 18 лет учащиеся из Подмосковья показали высокие результаты. Никита Коробков стал победителем в весовой категории 90 кг, Марат Эмирсаидов занял первое место в категории 73 кг, Рамазон Назаров победил в весе 60 кг. Александр Ивашиненко завоевал бронзу в категории 55 кг.

Тренер Ханлар Махмуд оглы Гасымов получил диплом первой степени за подготовку победителей. По итогам турнира команда школы-интерната заняла первое место в общекомандном зачете и была награждена кубком.

В министерстве отметили, что успех спортсменов стал результатом регулярных тренировок. Занятия проходят в специально оборудованном борцовском зале школы-интерната. Для школьников и студентов региона доступно более 6 тыс. программ спортивной направленности, выбрать секцию можно через навигатор дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.