Юные дзюдоисты из Подольска взяли восемь медалей на этапе Подольской лиги дзюдо

В микрорайоне Климовск Подольска в ФСК «Заречье» на III этапе Подольской лиги дзюдо юные дзюдоисты округа взяли одну золотую, одну серебряную и шесть бронзовых медалей. Турнир посвятили памяти 273-й Стрелковой дивизии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие 228 юношей 2011-2012 и 2013–2014 года рождения из Подольска, Москвы, Московской, Тульской, Калужской и Рязанской областей.

Среди подольских дзюдоистов 2013–2014 года рождения первое место занял Егор Морозов в весе 42 килограмма. Второе место у Семёна Вовненко в весе +55кг. Третье место у Романа Щекланова в весе 30 кг, Бориса Мамазияева в весе 34 кг, Егора Салихова в весе 42 кг.

В категории 2011–2012 года рождения бронза у Николая Торопова в весе 34 кг, Андрея Подколозина в весе 60 кг, Александра Бороднянского в весе 73 кг.

Подольская лига дзюдо занимается патриотическим воспитанием молодежи и увековечиванием памятных дат Великой Отечественной войны. Состоит из четырех этапов (турниров), каждый посвящен знаменательному событию из жизни Подольска во время Великой Отечественной войны.

Первый этап прошел 10 ноября 2024 года, турнир, посвятили памяти подвига Подольских курсантов. Второй — 15 декабря 2024 года, посвятили памяти Битвы под Москвой. Четвёртый этап пройдет 17 мая 2025 года турнир посвятят Дню Победы.

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