Юные биатлонисты из Павловского Посада завоевали призовые места на соревнованиях

Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

13 июня в Ярославской области на биатлонном комплексе «Демино» прошел 1-й день межрегиональных соревнований по биатлону «Кубок Золотого кольца», передает пресс-служба администрации городского округа.

Старты собрали юношей и девушек из 11 российских регионов, включая Вологодскую, Архангельскую, Костромскую, Псковскую и другие области.

Юные биатлонисты спортивной школы Павлово-Посадского городского округа приняли участие и показали достойные результаты.

Полина Потапова стала победительницей роллеры-гонки на 5 км,

Дарья Щербакова заняла 4 место,

Алена Кузьмина — 5 место,

Анастасия Баскакова — 6 место!

Дмитрий Карзанов стал серебряным призером роллеры-гонки на 6 км,

Дмитрий Кислов занял третье место.

«Мы поздравляем наших спортсменов. За каждым достигнутым результатом скрывается огромных труд, старание, воля ребят. Гордимся каждым и желаем не останавливаться, идти дальше, покоряя новые высоты», — сказала Алина Михеичева, заместитель начальника Управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.