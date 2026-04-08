Юноши из Раменского вышли в Финал четырех Школьной лиги Подмосковья

На базе ФОКа спортивной школы «Раменское» состоялись решающие матчи 4-го дивизиона Единой школьной лиги. В Раменский округ приехали сильнейшие команды из 14 городов Подмосковья. В напряженной борьбе хозяева площадки продемонстрировали характер и уверенную игру, что позволило им выйти в Финал четырех.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.