Юношеская сборная Подмосковья стала сильнейшей на первенстве России по дзюдо

По итогам первенства России подмосковные дзюдоисты завоевали 13 медалей. В копилке команды региона четыре «золота», четыре серебра и пять бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

К финалу турнира в актив подмосковной команды золотые медали добавили Артем Никулин (до 81 кг), Хаитбек Джураев (до 73 кг) и Ника Сурманидзе (до 60 кг). Серебряные медали первенства России завоевали Илья Бушуев (до 60 кг) и Даниял Идармачев (до 66 кг).

«Долго шел к этой медали: в прошлом году проиграл и остался без пьедестала. В этом году удалось выиграть благодаря настойчивости: старался, шел вперед, выполнял наставления тренера. В финале смог взять хороший захват и зайти на бросок. Вдвойне приятно, что взял верх над одним из лидеров веса. Здорово, что с партнерами по залу нам удалось завоевать три золота, два серебра и три бронзы. Счастлив быть частью такой команды, что доделал работу до конца и не расстроил ребят», — прокомментировал свою победу Артем Никулин.

Бронзовыми призерами соревнований стали Дарья Еременко (до 63 кг) и Кристина Силина (до 48 кг).

Напомним, ранее Амирхан Гаданов (до 46 кг) стал победителем первенства, серебряные медали завоевали Артем Бохонов (до 46 кг) и Анастасия Романович (до 44 кг). Абубакр Джураев (до 46 кг), Константин Резников (до 46 кг) и Курбан Ганиев (до 50 кг) стали бронзовыми призерами соревнований.

Юношеская команда Московской области по итогам турнира стала сильнейшей. На второй и третьей позициях финишировали спортсмены из Кабардино-Балкарии и Краснодарского края. Спортсмены являются воспитанниками областной СШОР по единоборствам.

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходило с 21 по 26 октября 2025 года в Тюмени в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Следите за новостями Школьной лиги Московской области в Telegram и ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.