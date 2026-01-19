Юниорское первенство России по сквошу прошло в Апрелевке Подмосковья

Первенство России по сквошу среди спортсменов до 19 лет состоялось в Апрелевке, где собрались более 20 участников из семи регионов страны, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

В Апрелевке Подмосковья прошло первенство России по сквошу среди юниоров до 19 лет. В соревнованиях приняли участие свыше 20 спортсменов из семи субъектов Российской Федерации.

Победители турнира получили возможность представить Россию на первенстве мира по сквошу, которое состоится в этом году в Канаде. В церемонии награждения участвовали начальник территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко и президент Федерации сквоша России Артем Буслаев.

Среди девушек победу одержала Екатерина Спирина из Нижнего Новгорода, среди юношей — Матвей Ячменьков из Санкт-Петербурга. Организаторы отметили высокий уровень участников и выразили надежду на успешное выступление российских спортсменов на мировом первенстве.

Сквош официально признан олимпийским видом спорта с 2023 года и впервые войдет в программу Олимпийских игр в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.