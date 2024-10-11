Юниорские сборные Подмосковья взяли золото Всероссийского турнира по голболу

​Подмосковные спортсмены стали обладателями двух золотых кубков за победу во Всероссийских детско-юношеских соревнованиях по голболу среди юниоров и юниорок, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир стартовал с матчей группового этапа, победители которого продолжали борьбу за медали в стадиях плей-офф. Обе юниорские сборные Московской области заняли первые места в своих группах. Более того, команды сумели пройти весь турнир без единого поражения. Команда юниоров в финальном противостоянии одолела сборную Республики Адыгея со счетом 13:3. В заключительной встрече соревнований среди юниорок подмосковные спортсменки взяли верх над соперницами из Нижегородской области. Итоговый счет — 5:1.

​«Очень рада за своих младших партнеров по команде, для них значимость этой победы сложно переоценить», — поделилась эмоциями капитан сборной команды юниорок Московской области Ярослава Полушкина.

Ярослава Полушкина была признана лучшим бомбардиром турнира. Также приз лучшего игрока турнира получил игрок подмосковной сборной Богдан Шестаков. Лучшим тренером соревнований был объявлен наставник команды Московской области Дмитрий Шипилов.

​«В России детских турниров по голболу было не так много, сейчас ситуация исправляется в лучшую сторону. Это отличный шаг, чтобы не потерять людей для нашего вида спорта уже в раннем возрасте. А для самих детей — это отличный вектор, прекрасный способ понять, как и в каком направлении им двигаться дальше», — прокомментировал Дмитрий Шипилов.

​Всероссийские детско-юношеские соревнования по голболу среди юниоров и юниорок состоялись в Раменском городском округе с 3 по 9 октября во дворце спорта «Борисоглебский». Турнир собрал 11 команд юниоров и юниорок из семи регионов России.

​В составе сборной Московской области выступали спортсмены, представляющие городские округа: Королев, Сергиево-Посадский, Электросталь, Дзержинский и Ступино.

​В тренерский штаб подмосковной команды входят: Дмитрий Шипилов, Алексей Шипилов и Сергей Песенько.

​Всероссийский турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.