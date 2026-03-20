Юниорки Подмосковья выиграли первенство России по хоккею

Женская сборная Московской области стала победителем первенства России по хоккею среди юниорок до 18 лет, которое прошло с 11 по 19 марта 2026 года в Нижегородской области. Подмосковная команда одержала семь побед в восьми матчах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире участвовали девять команд из Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Московской областей, а также из Белоруссии, провинции Сычуань, Санкт-Петербурга и Москвы. Соревнования проходили по круговой системе — каждая сборная сыграла с каждым соперником.

Сборная Московской области стала самой результативной командой турнира. Хоккеистки забросили 40 шайб и пропустили 11. По итогам всех встреч команда заняла первое место.

Подмосковные юниорки выигрывают первенство России уже восьмой год подряд. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.