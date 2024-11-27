Юнармейцы Подольска заняли первое место на областном кубке по скалолазанию

Юнармейцы Подольска заняли первое место на II Открытом кубке «Юнармии» Московской области по скалолазанию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Наши ребята достойно проявили себя в соревнованиях, где участвовало более 20 команд из Московской области и Луганской Народной Республики. Особая гордость — команда „Патриоты Подолья“ из школы им. Д. И. Зернова, занявшая первое место! Желаю дальнейших успехов и новых побед на пути к вершинам. Так держать!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Конкурсная программа включала состязания на скалодроме, оказание первой помощи, вязание туристических узлов и работу с индивидуальными страховочными системами.

Подольские юнармейцы постоянно становятся победителями и призёрами военно-спортивных игр и слетов федерального и регионального уровня. Более четырех тысяч мальчишек и девчонок вступили в ряды юнармейских отрядов в округе. В декабре к их числу присоединятся еще 150 новобранцев. Артамонов выразил уверенность, что каждый из них будет достойно нести это звание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.