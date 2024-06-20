Юнармейцы Можайского округа готовится к Всероссийской игре «Победа»

Старший состав юнармейцев Можайского городского округа готовится к отборочному этапу Всероссийской игры «Победа». Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Позади остались интенсивные тренировки, которые проходили на полигоне «Танк Маршрут». Ребятам предстоит показать на региональном этапе все свое мастерство и доказать, что именно они достойны звания сильнейшей команды всего Подмосковья. На протяжении последних недель они улучшали физическую подготовку, демонстрировали боевой и командный дух, смекалку, целеустремленность, углубляли знания по истории своей Родины.

Теперь юнармейцам предстоит участвовать в различных состязаниях: конкурсе визиток, огневом рубеже, строевой подготовке. На огневом рубеже будут оцениваться навыки разборки и сборки автомата на скорость, переснаряжения магазина и стрельбы по мишеням. На этапе строевой подготовки судьи отметят как индивидуальную подготовку отдельных участников, форму одежды и символику, так и общую слаженность действий команды.

В случае победы можайская команда отправится защищать честь всего Подмосковья в парк «Патриот», где состоится Всероссийский этап игры «Победа».

Организаторами игры «Победа» являются Министерство просвещения России, Минобороны России, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». В 2023 году участниками финала стало более 1 000 юношей и девушек из 85 регионов России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.