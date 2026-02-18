сегодня в 17:33

Юнармейцы из Мытищ заняли второе место на соревнованиях по пейнтболу в Москве

Команда военно-патриотического объединения «Рагнар» из Мытищ завоевала серебро на городских соревнованиях по пейнтболу, которые прошли 15 февраля в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества, собрал 18 команд и 90 участников. Соревнования проходили в формате «5 на 5». Юнармейцы из Мытищ продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий.

По итогам состязаний команда ВПО «Рагнар» заняла второе место. Участник команды Гегам Сукиасян отметил, что соревнования вызвали у ребят сильные эмоции и позволили проявить командный дух. Он рассказал, что подготовка включала регулярные тренировки, изучение тактических схем и развитие взаимодействия.

Организаторами мероприятия выступили департамент спорта города Москвы, Московская городская спортивная федерация пейнтбола и ДОСААФ России города Москвы. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что юнармейцы регулярно занимают призовые места на различных соревнованиях и развиваются в разных направлениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.