Юнармейский отряд из Раменского занял 6 место в региональных «Мытищинских играх-6»

Юнармейцы из школы № 11 поселка Дружба Раменского округа приняли участие в региональной военно-патриотической игре «Мытищинские игры-6», которая прошла на базе Дома Юнармии в городе Мытищи. Соревнования были приурочены к празднованию Дня народного единства и 100-летию Героя Великой Отечественной войны Бориса Алексеевича Феофанова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Отряд «Неудержимые» показал достойные результаты в командных состязаниях. По итогам всех испытаний школьники заняли 6-е место в общем зачете среди участников региональных соревнований. Особенно отличились ребята в конкурсе юнкоров, где завоевали 3-е призовое место.

Во время игры участники демонстрировали навыки командной работы, физическую подготовку и знания в области военно-патриотического воспитания. Соревнования включали различные этапы, позволяющие юнармейцам проявить свои способности в разных направлениях деятельности движения.

Для жителей региона, желающих присоединиться к юнармейскому движению, доступна консультация по телефону: 8 (496) 463-12-14. Информацию предоставляет начальник штаба Раменского отделения ВВПОД «Юнармия» Ирина Геннадьевна Клещевская.

