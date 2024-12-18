Юная шахматистка из Подмосковья попала в пятерку лидеров на первенстве Азии

Спортсменка егорьевской спортивной школы «Лидер», член сборной Московской области по шахматам, обладательница первого разряда Александра Морозова приняла участие в первенстве Азии по шахматам среди школьников. Соревнования прошли в начале декабря в столице Таиланда и собрали более пятисот участников из тридцати стран Азии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Александра выступала в категории девушек не старше 13-ти лет и, набрав 6 очков, поделила 3-8 места с еще пятью участницами. Дополнительные показатели вывели егорьевскую спортсменку на итоговое пятое место», — рассказали в социальных сетях спортшколы «Лидер».

В шахматы Саша играет с 5 лет, этой игре ее научил отец. Родители делятся, в куклы девочка не играла, зато всегда любила собирать сложные конструкторы с мелкими деталями. Ребенка отличали усидчивость и терпеливость.

На первые городские соревнования Александра Морозова попала 3 года назад, а после них отправилась в спортивную школу, чтобы начать профессионально заниматься шахматами. Занятия полюбила и стала завоевывать первые награды, в том числе 3-е место на первенстве Московской области среди девочек до 11-ти лет.

«Помимо шахмат Саша ходила на волейбол с большим удовольствием, но шахматы стали ее страстью. Она могла играть часами. Поначалу муж у нее выигрывал, но сейчас, если вдруг такое случается, то это очень большая для него радость. На самом деле, я больше радуюсь, когда она выигрывает, так как это означает что ее уровень растет», — делится мама Саши Наталья.

Следующим уровнем для Александры стали соревнования в других городах, где шахматисты играют в других стилях и работают с другими комбинациями. Игра в непривычных условиях подталкивала егорьевскую шахматистку к развитию. Саша стала брать индивидуальные уроки и в 2023 году стала серебряным призером первенства региона в классике и взяла золото в «блиц» и «рапид».

«Видя такое стремление ребенка, мы с мужем не смогли просто сидеть и смотреть, и год назад мы приняли решение перевести ее в гимназию Примакова, которая позволяет и учиться, и не терять знания, и заниматься шахматами. 2024 год был у нас «на колесах», мы участвовали во многих турнирах, искали свою игру, своего тренера. В итоге, думаем, что на текущем этапе нашли. Упорные тренировки начали понемногу работать и мы стали приближаться к призовым тройкам в турнирах, о которых раньше могли только мечтать. Сейчас наше стремление развиваться стало сильнее, планка стала выше. Мы отобрались в высшую лигу первенства России, что очень важно. Сейчас активно работаем над усилением. Попробовали себя на мировой арене. Вошли в дележ третьего места в Бангкоке, но по дополнительным показателям стали 5, а в блице — 4. Для начала неплохо», — рассказала мама Александры Морозовой.

Сейчас вся семья Саши «живет шахматами». Все следят за новостями, смотрят трансляции игр, обсуждают ходы участников. Шахматы для Морозовых стали семейным видом спорта. На 2025 год у Александры запланировано много соревнований и отпуска родителей «расписаны» в соответствии с ними.

Ранее, в ноябре, сразу после победы на первенстве Центрального федерального округа по шахматам среди девушек до 15-ти лет, Александра Морозова приняла участие в «Матче Дружбы» между Россией и Китаем. Соперники там были гораздо сильнее и выиграть турнир не вышло. Однако игры были разобраны, а выводы — сделаны. Тренеры спортивной школы «Лидер», коллектив и егорьевцы поддерживают Александру и желают ей успехов на предстоящих соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.