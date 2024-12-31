Юбилейная «Манжосовская лыжная гонка» собрала в Одинцове более 1500 участников

В канун Нового года, 31 декабря, в Московской области прошла юбилейная, 55-я «Манжосовская лыжная гонка», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Это одно из старейших спортивно-массовых мероприятий в Подмосковье, проводится оно с 1969 года, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Дорогие дети, родители, всем сегодня желаю удачи, только положительных эмоций. Всех с наступающим! Самое главное, чтобы сегодняшний старт стал только первым в череде больших побед!» — приветствовал участников Дмитрий Абаренов.

Также почетными гостями мероприятия стали пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина, депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков, серебряный призёр Олимпийских игр в индивидуальном спринте Александр Панжинский, олимпийская чемпионка в эстафете Светлана Нагейкина, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров-младший, трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира Александр Завьялов, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира Рита Ачкина, заслуженный тренер и заслуженный работник физической культуры России Альберт Вахрушев и другие.

«Всех, кто сегодня пришел, я от всей души хочу поздравить с наступающим Новым Годом! Самым добрым и долгожданным праздником! Желаю, чтобы сегодня наши малыши получили первый урок лыжных навыков. И очень надеюсь, что многие из вас в дальнейшем достигнут больших результатов! Здоровья, счастья и, конечно, бодрого настроения!» — обратилась к участникам Лариса Лазутина.

На трассе Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной собрались более 1500 любителей лыж. Массовая гонка на протяжении десятилетий является популярной спортивной традицией проводов старого года. В этом году участникам соревнований были предложены дистанции 600 м, 1,2 км, 3 км, 6 км и 18 км.

Кроме состязаний в массовых стартах, желающие могли принять участие в костюмированном забеге. Этот праздничный формат также пользуется большой популярностью. На старт дистанции 1200 м выходят лыжники в карнавальных костюмах. Возрастных ограничений для участия нет. Главное условие — яркий креативный образ и, конечно, лыжи. В этом году по маршруту прошли Дед Мороз, Снегурочка, Банщик, Мадам Брошкина и многие другие необычные персонажи.

Отдельно стоит сказать о ветеранах «Манжосовской лыжной гонки», которые вышли на старт в ретро-костюмах и с раритетным инвентарем. Заслуженный тренер России Александр Воронин прошел дистанцию 6 км на лыжах 1926 года выпуска. Еще один легендарный участник традиционного мероприятия Анатолий Слугин, который стал победителем пятой «Манжосовской гонки» ровно 50 лет назад. Также участником юбилейного старта 31 декабря 2024 года был Александр Зарецкий. Он вышел на старт в ретро-костюме и на деревянных лыжах — советской классике. По словам Александра Кирилловича, за всю историю «Манжосовской лыжной гонки» он пропустил лишь два мероприятия.

«Последние две гонки я не бегал, а так в 52 гонках принимал участие. И сегодня все просто великолепно! Зимняя, по-настоящему новогодняя погода. Такой праздник замечательный. Большое спасибо всем участникам, всем организаторам и всем болельщикам. Желаю всем сохранить то, что имеем, и помножить еще во много раз. Главное — здоровье. И чтобы в новом году сбылись все желания», — сказал Александр Зарецкий.

«Манжосовская лыжная гонка» вот уже более полувека собирает в Одинцове лыжников со всего Подмосковья и Москвы. Возраст участников от 3 до 90 лет. Наряду с любителями в гонке традиционно принимают участие профессиональные лыжники.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.