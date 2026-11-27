Международная федерация фехтования назвала Яну Егорян лучшей саблисткой мира по итогам сезона 2025/26. Спортсменка выступает за областной центр олимпийских видов спорта в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Яна Егорян в 32 года вновь возглавила мировой рейтинг — впервые за десять лет после победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. При этом сезон на первой строчке она завершила впервые в карьере.

«Яне удалось почти невозможное — вновь выйти на пик формы после длительного перерыва. В прошедшем сезоне ни одна другая спортсменка в мире не поднималась на пьедестал международных турниров чаще нее — на счету Яны пять высоких наград», — отметила глава Химок Инна Федотова в соцсетях.

Федотова сравнила награду с «Оскаром» в кино и «Золотым мячом» в футболе, отметив, что профессиональная карьера спортсмена гораздо короче. Она поздравила Егорян с мировым признанием, пожелала новых побед и семейного благополучия.

Егорян начала заниматься фехтованием в Химках в десять лет у тренера Сергея Семина. Она стала заслуженным мастером спорта России, двукратной олимпийской чемпионкой, неоднократной чемпионкой России, Европы и мира. Спортсменка совмещает тренировки и выступления с материнством и ежегодно проводит в Химках детский турнир своего имени.

Химки — один из центров фехтования Подмосковья. Местная спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию обучает всем трем олимпийским дисциплинам: рапире, шпаге и сабле. Она ведет историю с 1981 года, а в 1985 году получила статус специализированной школы олимпийского резерва, который сохраняет до сих пор.

Школа воспитала победителей крупнейших международных соревнований, включая Олимпийские игры. Сегодня здесь занимаются сотни детей, проходят региональные и Всероссийские турниры. Воспитанники регулярно входят в сборные Московской области и России.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.