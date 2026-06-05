Якубко заявил, что «Динамо» должно быть выше в таблице РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» Мартин Якубко оценил результаты команды в сезоне-2025/26. Он считает, что клуб должен бороться за более высокие места, сообщает Metaratings.ru

Якубко отметил, что следит за «Динамо» из Словакии и не знает всех деталей трансферов и назначений в клубе.

«Я стараюсь следить за результатами „Динамо“, но это сложно делать из Словакии. Я не в курсе всех трансферов и назначений в клубе. В прошлом сезоне „Динамо“ заняло седьмое место. Это не то, что должны видеть болельщики команды. Имя „Динамо“ должно быть наверху турнирной таблицы РПЛ», — сказал футболист.

По итогам сезона-2025/26 «Динамо» занял седьмое место в РПЛ и набрал 45 очков.

Чемпионом России стал «Зенит» с 68 баллами. «Краснодар» с 66 очками занял второе место, а «Локомотив» с 53 баллами стал бронзовым призером чемпионата.

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