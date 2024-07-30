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Яхтсмен из Подмосковья завоевал золото Кубка РФ по парусному спорту

Золотую медаль в финале Кубка России и международных соревнований по парусному спорту завоевал спортсмен из Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Подмосковный яхтсмен Сергей Комиссаров стал лучшим в классе «лазер-стандарт», обойдя на дистанции представителей двух столиц: представитель Санкт-Петербурга стал вторым, а московский спортсмен занял третью ступень пьедестала почета.

В соревнованиях принимали участие 171 спортсмен из Московской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, Краснодарского края, Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга.

В параллельном зачете «Открытый Кубок Содружества» выступили спортсмены из России и Белоруссии. Гонки проходили на трех дистанциях в классах виндсерферы, двойки, шверботы 470, «Лазер-стандарт» и «Лазер-радиал».

Третий этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт и второй этап «Открытого Кубка Содружества» прошел с 22 по 29 июля в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге.

Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.