Из тюрьмы в сборную: обмененная на Бута баскетболистка выступит за США

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Осужденная в России за наркотики спортсменка вызвана в американскую сборную

Осужденная в России за наркотики баскетболистка Бриттни Грайнер вызвана в американскую сборную, пишет РБК .

Сейчас спортсменка выступает в составе «Финикс Меркури», ранее она играла за российский женский клуб из Екатеринбурга УГМК.

В феврале 2022 года ее задержали в аэропорту Шереметьево с производными для курительных смесей, содержащих наркотики.

Грайнер осудили на лет колонии и затем обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, отбывавшего заключение в американской тюрьме по обвинению в обороте оружия.