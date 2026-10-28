Иван Стретович встретился с юными гимнастами в Наро-Фоминске

Чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Иван Стретович посмотрел показательные выступления воспитанников школы «Трудовые резервы» и высоко оценил их технику. Организовать встречу помогла федерация спортивной гимнастики Московской области.

«Техника — что надо!» — отметил Стретович.

Гимнаст рассказал о своем спортивном пути: первую медаль он получил в шесть лет, а к завершению карьеры собрал около 600 наград. За выходом на олимпийский пьедестал и серебряной медалью стояли годы кропотливого труда.

Отвечая на вопросы, Стретович назвал любимым снарядом перекладину, которая «дает чувство полета». Самыми сложными для него стали кольца — пришлось немало потрудиться, чтобы их освоить. Говоря о неудачах, спортсмен посоветовал ребятам не отчаиваться и продолжать работать. Он подчеркнул, что путь к олимпийскому пьедесталу начинается с первых тренировок, а большой результат складывается из ежедневной работы, терпения и веры в себя.

Воспитанники школы получили из рук гимнаста золотые и серебряные знаки ГТО и его автограф.

Стретович приезжает в Наро-Фоминск не впервые. Ровно год назад на площадке «Трудовых резервов» его избрали первым вице-президентом федерации спортивной гимнастики Московской области.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.