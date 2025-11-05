Иван Щербаков: здание спортшколы олимпийского резерва в Гольянове отремонтируют

сегодня в 10:00

Здание спортивной школы олимпийского резерва «Гольяново» ГБУ ДО «Московская баскетбольная академия» будет обновлено. Проект капитального ремонта уже согласован, сообщил председатель Комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Иван Щербаков.

Спортшкола расположена по адресу: Новосибирская улица, дом 11А.

«Согласно проекту, в трехэтажном здании спортивной школы отремонтируют все помещения, приведут в порядок фасады и кровлю», — рассказал Щербаков.

Он добавил, что работы будут проводиться с использованием современных долговечных материалов.

Внутри здания специалисты отремонтируют и частично заменят ненесущие перегородки. На полах обновят стяжки и гидроизоляцию, кроме того, будет постелено новое напольное покрытие. Также специалисты оштукатурят стены и проведут финишную отделку в зависимости от функционального назначения помещений.

В здании появятся новые двери, окна и витражи. Еще будет проведен ремонт потолков с устройством звукоизоляции.

С фасадов и цоколя уберут загрязнения, затем специалисты приступят к новой декоративной отделке панелями. Во входных группах поменяют покрытие и облицовку крылец, а также двери, ограждения и конструкции козырьков.

На крыше спортшколы заменят кровельное покрытие и защитное ограждение. Надстройки также будут обновлены. За работы отвечает департамент спорта Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице появятся новые круглогодичные спортивные площадки в 2026 году.