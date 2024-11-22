IV сезон проекта «Выходи во двор» стартует 1 декабря в Черноголовке

Открытие IV сезона проекта «Выходи во двор» состоится 1 декабря в Черноголовке на территории хоккейного комплекса. В этом году формат встреч любительских сборных с легендами хоккея меняется и расширяет границы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В этом году проведем уже четвертый сезон проекта «Выходи во двор», в котором участвуют Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Виталий Прохоров и многие другие титулованные хоккеисты. Каждый матч собирает по несколько тысяч зрителей. Предстоящей зимой большую часть мероприятий планируем провести на катках в парках Подмосковья», — рассказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Первыми в новом сезоне звездных гостей примут жители Черноголовки, где Легенды сыграют 1 декабря на катке на ул. Толмачева. 14 декабря 2024 года матч пройдет в Парке Малевича в Одинцове. 21 декабря Легендам бросит вызов любительская сборная Егорьевска — хоккейные баталии пройдут на катке Парка 200 лет Егорьевску. На январь–февраль 2025 года график формируется.

Еще один приятный сюрприз, который ждет хоккеистов-любителей и болельщиков в каждом городском округе, это новый состав команды Легенды хоккея. Теперь наряду с мэтрами спорта на лед будут выходить звезды шоу-бизнеса, известные актеры и музыканты. Но костяк команды по-прежнему будет состоять из отечественных хоккеистов, чьи имена знает весь мир.

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев и звезды Континентальной хоккейной лиги продолжат встречаться с жителями Подмосковья, проводить мастер-классы для юных хоккеистов и радовать болельщиков яркой игрой.

«Проект «Выходи во двор» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Саму его идею символизирует слоган: «Не можешь стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира, не став чемпионом двора!» Мы всегда рады выйти на лед с мальчишками, со взрослыми, которые после работы приходят на каток и получают радость от этой замечательной игры, хоккей нас всех объединяет. Спорт — это не только голы, очки и секунды, это воспитание успешности, возможность нацелить детей на результат. Ждем всех любителей хоккея этой зимой в Подмосковье!» — отметил Фетисов.

Проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В первом сезоне легендарные хоккеисты провели 11 матчей в разных городах Подмосковья. Во втором зимнем сезоне 2022/2023 года состоялось 10 игр в 9 городских округах Московской области. В рамках третьего сезона состоялось 9 матчей с жителями городских округов: Истра, Коломна, Солнечногорск, Домодедово, Орехово-Зуевский, Подольск (две игры), Ленинский и Дмитровский. Также звездные игроки приняли участие в уникальном турнире по понд-хоккею в формате 4 на 4 и в товарищеском матче с военнослужащими ОДОН им. Ф. Э. Дзержинского, вернувшимися из зоны СВО. Оба этих спортивных события прошли в городском округе Балашиха.

Матчи в рамках проекта «Выходи во двор» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.