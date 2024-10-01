Истринский спортсмен соревнуется за мировой рекорд в парафридайвинге

Спортсмен из Истры Павел Кущенко близок к цели побить мировой рекорд в парафридайвинге (подводное плавание на задержке дыхания) в дисциплине «Динамическое апноэ в раздельных ластах». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования по данному виду спорта регулярно проводятся в городском округе Истра в бассейне ФОК «Глебовец». 28 сентября здесь состоялось уже второе в этом году инклюзивное соревнование по подводному спорту под названием «Мы вместе» при поддержке партии «Единая Россия». Организатором этого мероприятия традиционно выступает «Клуб развития плавания среди инвалидов „Варяг“.

Это были плановые соревнования с попыткой установить мировой рекорд в подводном спорте для людей с ограниченными возможностями здоровья. Самый лучший показатель в мире в парафридайвинге в дисциплине «Динамическое апноэ в раздельных ластах» — у итальянца Фабрицио Пагани с результатом 134.60 м.

Павел Кущенко, которому сейчас 18 лет, на прошлых соревнованиях нырнул с результатом 125 м на одном входе. Также на соревнованиях отличный результат показала Марина Исмаилова, она нырнула с результатом 64 метра и выполнила 3 разряд.

Хотя Павлу и не удалось установить мировой рекорд, спортсмен настроен на победу.

Следующие соревнования по подводному спорту, где выступят истринские спортсмены, будут проходить в Москве.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.