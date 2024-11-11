Истринские спортсмены выиграли в соревнованиях по волейболу

В СК «Арена-Истра» состоялся Кубок городского округа Истра по классическому волейболу среди женских команд (девушки 2006 г. р.). Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Турнир по классическому волейболу традиционно открывает сезон игр в округе. В этом году в нем приняли участие три команды. В состав сборной Дедовска также вошли девушки из истринской спортшколы.

Итоги турнира:

1 место — команда «Сокол», г. Дедовск;

2 место — команда Истринской спортивной школы им. Н. Л. Федорович;

3 место — команда «Звёздочки», г. Мытищи.

Тренеры наших команд: Жиркова Евгения Анатольевна, Конькова Александра Алексеевна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.