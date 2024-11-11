Истринские спортсмены выиграли в соревнованиях по волейболу
Фото - © Татьяна Прокофьева
В СК «Арена-Истра» состоялся Кубок городского округа Истра по классическому волейболу среди женских команд (девушки 2006 г. р.). Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Турнир по классическому волейболу традиционно открывает сезон игр в округе. В этом году в нем приняли участие три команды. В состав сборной Дедовска также вошли девушки из истринской спортшколы.
Итоги турнира:
1 место — команда «Сокол», г. Дедовск;
2 место — команда Истринской спортивной школы им. Н. Л. Федорович;
3 место — команда «Звёздочки», г. Мытищи.
Тренеры наших команд: Жиркова Евгения Анатольевна, Конькова Александра Алексеевна.
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