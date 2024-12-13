Испанские футбольные фанаты развернули флаг ДНР на матче с украинским клубом

Испанские футбольные фанаты разозлили украинцев на матче против киевского «Динамо», развернув на трибуне флаг Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает SHOT .

Инцидент произошел во время игры Лиги Европы между испанским клубом «Реал Сосьедад» и командой из украинской столицы. На опубликованных кадрах видно, как группа испанских болельщиков поет песни и размахивает флагом ДНР.

Возмущенные представители киевского «Динамо» уже обратились в УЕФА с просьбой провести расследование.

В итоге испанская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0. Киевское «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф европейского турнира и стало единственной командой из 36 участников, не набравшей ни одного очка.