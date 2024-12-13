Испанские футбольные фанаты развернули флаг ДНР на матче с украинским клубом
Болельщики «Реал Сосьедада» развернули флаг ДНР на матче с киевским «Динамо»
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Испанские футбольные фанаты разозлили украинцев на матче против киевского «Динамо», развернув на трибуне флаг Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает SHOT.
Инцидент произошел во время игры Лиги Европы между испанским клубом «Реал Сосьедад» и командой из украинской столицы. На опубликованных кадрах видно, как группа испанских болельщиков поет песни и размахивает флагом ДНР.
Возмущенные представители киевского «Динамо» уже обратились в УЕФА с просьбой провести расследование.
В итоге испанская команда одержала уверенную победу со счетом 3:0. Киевское «Динамо» потеряло шансы на выход в плей-офф европейского турнира и стало единственной командой из 36 участников, не набравшей ни одного очка.