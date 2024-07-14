За кубок европейского футбольного турнира в воскресенье в финале будут бороться команды Испании и Англии.

Игра начнется в 22 часа по московскому времени. Посмотреть прямую трансляцию можно будет на платформе Okko и сайте «Матч ТВ».

Команды выйдут на поле стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине. Главным судьей матча станет француз Франсуа Летексье.

В полуфинале Евро-2024 англичане оказались сильнее сборной Нидерландов (2:1), а испанцы выбили из турнира французов (2:1). При этом Испания выиграла все шесть матчей без серии пенальти, а Англия смогла одолеть соперников в самом конце игрового времени, в добавочное время или по пенальти.

Сборная Испании является одной из самых титулованных команд Евро. Они были чемпионами три раза. Англичане еще ни разу не выигрывали турнир. Эксперты считают фаворитами финала испанцев, так как они хорошо играли все соревнования и лучше соперников владеют мячом. Но некоторые высказывают мнение, что у англичан лучше физическая форма, поэтому они смогут выиграть.

Чемпионат Европы по футболу проходит раз в четыре года. Его проводят среди команд, входящих в состав УЕФА. В этом году игры проходили с 14 июня по 14 июля.