Ирина Слуцкая раскритиковала «омоложение» фигурного катания

Российская фигуристка и заслуженный мастер спорта Ирина Слуцкая заявила, что тенденция омоложения в фигурном катании негативно сказывается на эстетике спорта и не позволяет спортсменам раскрывать сложные образы на льду.

Слуцкая выразила недовольство тем, что в фигурном катании все чаще выступают очень юные спортсмены. По ее словам, снижение среднего возраста участников связано с желанием исполнять сложные элементы, такие как четверные прыжки, чтобы получить высокие баллы на соревнованиях.

Спортсменка отметила, что ей не нравится видеть на льду детей, исполняющих взрослые роли.

«Мне это не нравится. Честно скажу, я люблю эстетику, я люблю видеть на льду состоявшуюся девушку или мужчину. Как говорил Станиславский: „Не верю“. А я хочу верить. Не может двенадцатилетний ребенок изобразить Кармен или Джульетту. Не может, потому что природой это не заложено», — пояснила Слуцкая в эфире радио Sputnik.

Фигуристка также подчеркнула, что хотела бы наблюдать за развитием спортсменов на протяжении многих лет, а не одного-двух сезонов.

«Я хочу смотреть на них из сезона в сезон, из года в год, не один раз, не два раза, а хотя бы лет семь. Для того, чтобы прожить с этим спортсменом моменты взросления, становления, видеть, как они побеждают, как они где-то ошибаются, как они преодолевают — для меня вот это спорт», — заключила Слуцкая.