Инженер Химок выиграл «золото» в тяжелой атлетике

В Химках сотрудник научно-производственного объединения «Энергомаш» Сармат Хасцаев стал победителем Всероссийских соревнований по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». И это еще одна победа в копилке инженера-штангиста, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проводились в год 140-летия российской атлетики и были посвящены Владиславу Краевскому и Георгию Рибопьеру, которые внесли ценный вклад в развитие российской атлетики. В состязаниях приняли участие более 500 спортсменов из 35 регионов страны: юные атлеты от 10 лет, любители и профессионалы.

Сармат Хасцаев занял первое место в весовой категории до 109 кг, набрав в сумме двоеборья 318 кг.

К поздравлениям присоединилась депутат Химок Татьяна Кавторева: «От всей души поздравляю Сармата Хасцаева с блестящей победой! Мы гордимся тем, что в нашем городе есть такие талантливые и целеустремленные люди, как Сармат. Его успехи в спорте и профессиональной деятельности — это пример для подражания».

В мае этого года Сармат Хасцаев занял первое место на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике «Победа». Сотрудники НПО «Энергомаш» регулярно участвуют в спортивных состязаниях, в их числе «Гагаринский забег», «Железная Лига» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.