Инженер Химок стал бронзовым призером гран-при России по петанку

Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» городского округа Химки приняли участие в турнире «Московский шар», который прошел в рамках XI этапа Гран-при России по боулспорту в дисциплине «петанк». Точность бросков металлических шаров оттачивали инженеры Константин Сурнин и Алексей Плаксин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвовали как сильнейшие спортсмены, так и любители. В личном мужском зачете состязались восемь спортсменов — опытные игроки международных турниров. Сотрудники «Энергомаша» участвовали впервые и сразу продемонстрировали отличный результат. Константин Сурнин занял третье место. Немного уступил и занял четвертое место Алексей Плаксин.

«У меня получилось обыграть одного из главных фаворитов Гран-при, а мой коллега Алексей обыграл титулованного чемпиона», — поделился Константин Сурнин.

В конце августа пройдут соревнования по бочче-воло. Сотрудники НПО «Энергомаш» планируют попробовать свои силы и в этой дисциплине боулспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.