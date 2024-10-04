Инструктор-методист: регулярная ходьба приносит счастье и укрепляет здоровье

Физическая активность способствует выделению эндорфинов — «гормонов счастья». Кроме того, это доступный и эффективный способ поддержания физической активности и улучшения общего состояния здоровья. Об этом РИАМО рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Ходьба имеет множество положительных эффектов на психическое и физическое здоровье. Физическая активность, включая ходьбу, способствует выделению эндорфинов — «гормонов счастья», что может значительно улучшить настроение и снизить уровень стресса», – сказал Антонов.

Он добавил, что исследования показывают, что регулярная физическая активность улучшает когнитивные функции, такие как память и внимание. Ходьба увеличивает приток крови к мозгу, что способствует улучшению его работы.

«Регулярная ходьба может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с опорно-двигательным аппаратом, артрозов, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака. Она также помогает контролировать вес и уровень холестерина», – рассказал инструктор-методист.

Антонов указал на то, что регулярная ходьба — это доступный и эффективный способ поддержания физической активности и улучшения общего состояния здоровья. Но она не может полностью заменить тренировки в спортзале.

«В идеале, конечно, сочетать занятия в спортзале с ходьбой. Два-три дня в неделю занятия в зале, два дня - ходьба. Такая синергия принесет больший положительный результат здоровью, включая сжигание лишних калорий. Однако ходьба все же является ценным дополнением к любому режиму упражнений», – заключил он.

Всероссийский день ходьбы отмечается ежегодно по всей стране, но в разные даты. В этом году - 5 октября.