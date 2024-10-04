Инструктор-методист рассказал, как сделать ходьбу регулярной привычкой

Чтобы сделать ходьбу регулярной привычкой, нужно научиться планированию, начинать с малого, использовать технологии и привлекать к этому друзей или семью, сообщил РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Чтобы сделать ходьбу регулярной привычкой – планируйте. Установите конкретное время для прогулок в своем расписании. Старайтесь начинать с малого. Если вы не привыкли к физической активности, начните с 10-15 минут в день и постепенно увеличивайте продолжительность», – сказал Антонов.

Далее он посоветовал использовать технологии. Приложения для отслеживания шагов могут помочь вам мотивировать себя и отслеживать прогресс.

«Привлекайте друзей или семью. Совместные прогулки могут сделать процесс более приятным. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для поддержания здоровья взрослым рекомендуется проходить минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю. Это эквивалентно примерно 10 000 шагов в день», – рассказал специалист.

Антонов подчеркнул, что важно помнить, что даже меньшие объемы физической активности могут принести пользу.

Всероссийский день ходьбы отмечается ежегодно по всей стране, но в разные даты. В этом году - 5 октября.